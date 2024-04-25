Objektifler Adıyaman'ı keşfetmeye çıktı: 1. uluslararası Kommagene fotoğraf zirvesi başladı

Adıyaman, tarih ve doğa harikalarıyla dikkat çeken bir destinasyon olarak, 1. Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ulusal ve uluslararası fotoğrafçılar, Adıyaman'ın eşsiz güzelliklerini belgelemek üzere bir araya geldi. Nemrut Dağı'ndan Gerger Kanyonlarına, Perre Antik Kenti’nden Kızılin Köprüsüne kadar pek çok önemli nokta, fotoğrafçıların objektifine takıldı. Etkinlik, 407 tescilli kültürel mirasıyla adeta açık hava müzesi olan Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini vurguluyor.

Adıyaman'ın tarihi mekanlarında gerçekleştirilen etkinliğin açılış programında Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin konuşmalarıyla başladı. Sanatçı Hakime Bal'ın Perre Antik Kent'te canlı performans sergilemesi ve uluslararası fotoğraf yarışmaları jüri üyesi Rauf Umudov'un Adıyaman'ın özel yerini vurgulaması, etkinliğe ayrı bir renk kattı. Gelen fotoğrafçılar, Adıyaman'ın benzersiz atmosferini yakalamak için kolları sıvadı.

Katılımcılar arasında yer alan Bahar Borozan ve Aysel Memmetova, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri karşısında etkilendiklerini belirtirken, Behçet Atabey ise etkinliğin Adıyaman'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Bu önemli etkinlik, Adıyaman'ın görülmesi gereken bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı