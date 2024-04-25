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Ahırlı'da bulutlara dua: Kuraklıkla başa çıkmak için toplu yağmur istiyorlar

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Konya'nın Ahırlı ilçesinde kış aylarının kurak geçmesinin ardından bahar aylarında da yağmurun yağmaması üzerine vatandaşlar, yağmur duasına çıktı.

Ahırlı'da bulutlara dua: Kuraklıkla başa çıkmak için toplu yağmur istiyorlar mask
Ahırlı'da bulutlara dua: Kuraklıkla başa çıkmak için toplu yağmur istiyorlar
Ahırlı'da bulutlara dua: Kuraklıkla başa çıkmak için toplu yağmur istiyorlar
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Konya'nın Ahırlı ilçesinde kış aylarının kurak geçmesinin ardından bahar aylarında da yağmurun yağmaması üzerine vatandaşlar, yağmur duasına çıktı.

Ahırlı'da bulutlara dua: Kuraklıkla başa çıkmak için toplu yağmur istiyorlar

Hacılar Gölcüğü olarak bilinen gölet çevresinde düzenlenen etkinlikte, hatim duası ve öğle namazının ardından dualar edildi. Yağmur duası sonrasında köylülerin hazırladığı etli pilav, katılımcılara ikram edildi.

Ahırlı'da bulutlara dua: Kuraklıkla başa çıkmak için toplu yağmur istiyorlar

Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, yapılan organizasyonun sebebinin ilçede yaşanan sıcak ve kurak hava olduğunu belirtti. Gölcüğü Göleti'nin kuraklığın en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Üzlük, vatandaşların maddi ve manevi desteğiyle gerçekleşen etkinliğe teşekkür etti. Üzlük,

"Yağmurun yağması ve bereketin artması için dualar ettik. Uzaktan yakından dua eden hemşehrilerimize teşekkür ederim"

dedi.

Ahırlı'da bulutlara dua: Kuraklıkla başa çıkmak için toplu yağmur istiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 20:29 - Yaşam

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