"Hüzün çiçeği" olarak da bilinen ters laleler hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çiçek açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor. Karlı köyünde açan bu çiçekler, güzellikleriyle insanları mest ediyor.

"Hüzün çiçeği" olarak da bilinen ters laleler, 20 günlük kısa ömürlerinde Yüksekova'nın bazı bölgelerinde muhteşem manzaralar oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ilgi odağı olan bu alanlar, doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Yüksek rakımlı yerlerde yetişen ters laleler, karların erimesiyle birlikte doğaya renk cümbüşü katıyor. Bölge halkı da bu doğal güzellikleri korumak ve ziyaretçilerine göstermek için çaba harcıyor. Karlı köyünde yaşayan Ramazan Akın, bu muhteşem manzarayı görmek için Diyarbakır'dan geldiklerini belirtiyor ve Hakkari'nin doğasının büyüleyici olduğunu vurguluyor. Akın,

"Ters laleleri görmek için geldik. Hakkâri’nin güzel doğası çok dikkatimizi çekti. Şu an bu muhteşem manzara içindeyiz, inanılmaz bir güzellik var. Önümde ters laleler, arkamda ise karla kaplı dağlar duruyor. Herkese tavsiye ediyoruz, bu güzellikleri keşfedin ama doğaya zarar vermeyin"

diyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı