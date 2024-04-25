Tartışma sonucu ağabeyini vurarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, bir emniyet amirinin kızı olan E.T.T. (16), 21 Nisan'da yaşanan bir tartışma sırasında ağabeyi Ruşen Sina T.'yi (21) babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay, Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi ve silah sesini duyanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ruşen Sina T., tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Genç kız E.T.T., polis tarafından gözaltına alınırken, adli süreç sonunda tutuklandı. Gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gariplik Camii'nde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı