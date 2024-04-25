Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yeşile bürünen ovayla karla kaplı Cilo Dağı'nın muhteşem uyumu, kartpostallık bir manzara oluşturuyor.

Nisan ayına rağmen hala karla örtülü olan Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri, çevresindeki yeşil ovayla bütünleşerek görsel bir şölen sunuyor. İlçenin doğal güzelliklerini değerlendiren Ali Yiğit,

"Bölge, aynı anda iki mevsimi yaşama imkanı sunuyor. Ova şu an yeşile bürünmüşken, Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar ise ilkbaharın ve kışın güzelliklerini bir arada sergiliyor. Biz de bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buradayız"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı