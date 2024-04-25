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Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yeşile bürünen ovayla karla kaplı Cilo Dağı'nın muhteşem uyumu, kartpostallık bir manzara oluşturuyor.

Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı mask
Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı
Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yeşile bürünen ovayla karla kaplı Cilo Dağı'nın muhteşem uyumu, kartpostallık bir manzara oluşturuyor.

Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı

Nisan ayına rağmen hala karla örtülü olan Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri, çevresindeki yeşil ovayla bütünleşerek görsel bir şölen sunuyor. İlçenin doğal güzelliklerini değerlendiren Ali Yiğit,

"Bölge, aynı anda iki mevsimi yaşama imkanı sunuyor. Ova şu an yeşile bürünmüşken, Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar ise ilkbaharın ve kışın güzelliklerini bir arada sergiliyor. Biz de bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buradayız"

şeklinde konuştu.

Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 20:16 - Yaşam

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