Yüksekova'nın kartpostallık görüntüleri: Yeşil ova ve karla kaplı Cilo Dağı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yeşile bürünen ovayla karla kaplı Cilo Dağı'nın muhteşem uyumu, kartpostallık bir manzara oluşturuyor.
Nisan ayına rağmen hala karla örtülü olan Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri, çevresindeki yeşil ovayla bütünleşerek görsel bir şölen sunuyor. İlçenin doğal güzelliklerini değerlendiren Ali Yiğit,
"Bölge, aynı anda iki mevsimi yaşama imkanı sunuyor. Ova şu an yeşile bürünmüşken, Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar ise ilkbaharın ve kışın güzelliklerini bir arada sergiliyor. Biz de bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buradayız"
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.