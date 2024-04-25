Muslera, Milli Takım kariyerini sonlandırdı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı.
Uruguay Milli Takımı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, Muslera'nın milli formaya veda ettiği ifade edildi. Açıklamada,
"Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor"
ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli file bekçisi de bu yapılan paylaşımı Instagram hesabından duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.