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Muslera, Milli Takım kariyerini sonlandırdı

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı.

Muslera, Milli Takım kariyerini sonlandırdı mask
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı.

Uruguay Milli Takımı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, Muslera'nın milli formaya veda ettiği ifade edildi. Açıklamada,

"Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor"

ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli file bekçisi de bu yapılan paylaşımı Instagram hesabından duyurdu.

Muslera, Milli Takım kariyerini sonlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Nis 2024 - 20:13 - Spor

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