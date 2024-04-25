Dağda yaralanan kadına UMKE müdahalesi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde dağda düşerek yaralanan bir kadına UMKE ekipleri yardım etti.

Kemah’ın Bozoğlak köyünde ailesiyle piknik yapmak için giden 50 yaşlarındaki kadın, dağlık bölgede düşerek yaralandı. Hemen 112 çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadına UMKE ekibi olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve vatandaşların yardımıyla taşınarak 112 ekipleriyle hastaneye sevk edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu olay, UMKE'nin hızlı müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla olası bir acil durumda nasıl koordineli bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı