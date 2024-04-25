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Konteyner kentte yangın: 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

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Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Konteyner kentte yangın: 4 konteyner kullanılamaz hale geldi mask
Konteyner kentte yangın: 4 konteyner kullanılamaz hale geldi
Konteyner kentte yangın: 4 konteyner kullanılamaz hale geldi
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Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Konteyner kentte yangın: 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 18.45 sıralarında Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde çıktı. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konteyner kentte yangın: 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Konteyner kentte yangın: 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Antakya, Konteyner kent, yangın, Kisecik Mahallesi, Ankara Sanayi Odası konteyner kent, Hatay Büyükşehir Belediyesi

25 Nis 2024 - 20:00 - Asayiş

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