T.C MALATYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
Dosya No: 2023/85
Karar No :2024/123
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile cezalandırılmasına karar verilen Halid ve Ayşe oğlu 23/01/1997 Halep doğumlu AHMED HADRİ'nintüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar tebliğ edilememiş,
HÜKÜM ÖZETİ,
1-Sanık Ahmed Hadri'ninneticeden 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,
Dair, iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren15 gün içerisinde, mahkememizeveya başka birAsliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya mahkeme zabıt katibine tutturulacak tutanağa geçirilmek üzere beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği,
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelindeyayınlanan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN OLUNUR. 25/04/2024
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.