25 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güllü Aşkın’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Neva Sokak, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Rahan Çolak’ın taziye adresi: Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,
105 yaşında vefat eden ve Karaca Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Zebey Koç’un taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan,
97 yaşında vefat eden ve İçme Mahallesi Elazığ Mezarlığına defnedilen Rahime Sert’in taziye adresi: İçme Mahallesi, Elazığ,
50 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Muharrem Çınar’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ferize Taştan’ın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.