Yine o bina yine ilgisizlik “Can güvenliği bu kadar ucuz olmamalı”

Malatya 6 Şubat depremlerinden ağır bir şekilde etkilenirken yapı stokunun birçoğunu kaybetti. Ağır hasar alan binalar yıkıldı, zarar gören binalar ise tadilat yapılarak onarıldı. Fakat Açıl İş Merkezi olarak bilinen bir bina, depremlerin üzerinden 14 aydan uzun bir süre geçmesine rağmen tehlike saçıyor. Artçı depremlerin devam ettiği Malatya’da bulunan binanın altında ise günlük binlerce insanın geçtiği, dükkânların ticaret yaptığı göze çarpıyor. Buna bir önlem alınması gerektiğini birçok kez söyleyen Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise uyarılarına bir yenisini daha ekledi.

“BU KADAR UCUZ OLMAMALI”

Yetkililerin bu bina için bir önlem almasını birçok kez dile getiren Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, Malatya’daki Açıl İş Merkezi’nin fotoğraflarını yeniden paylaşarak, “Bu duruma bir çözüm bulunması lazım! Can güvenliği bu kadar ucuz olmamalı” ifadelerine yer verdi.

“HASARLI YAPININ MAHKEMESİ Mİ OLUR?”

Daha önce de uyarılarda bulunan deprem araştırmacısı Öğüt, “Bugün Malatya da çekilen bir fotoğraf. Depremden kaç ay geçmesine rağmen bu yapılar neden hâlâ yıkılmıyor ve neyi bekliyorsunuz? Hasarlı yapının mahkemesi mi olur? Kepçeyi vurur yıkar geçer, yerine deprem dirençli yapı yaparsın” ifadelerine yer vermişti.

Birçok kez gündem olmasına rağmen aynı görüntülerin sergilendiğini görmek, herhangi bir önlemin alınmadığını gözlemlemek ise sosyal medya üzerinden, “Acaba bir kaza olduktan sonra mı önlem alınacak?” sorusunu vatandaşlara sordurttu.