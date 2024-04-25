Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bir olay Malatyalıların içini sızlattı. Sosyal medya ’da gündem olan görüntülere binlerce vatandaş tepki gösterdi.

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, bir kişinin ilköğretim öğrencisine çocuğun balonu drona çarptı diye tekme attığı görülüyor.

Bu olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başattı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını dronla çeken şahsın balon drona çarptı diye çocuğun karnına tekme attığı görülüyor. Acı içinde yere düşen öğrencinin yardımına çevredeki arkadaşları yetişiyor. Şahsın adli kontrol şartı ile serbest kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Haber Merkezi