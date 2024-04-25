25 Nis 2024 - 15:57- Gündem G:

Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun!

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bir olay Malatyalıların içini sızlattı. Sosyal medya ’da gündem olan görüntülere binlerce vatandaş tepki gösterdi.

Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun! malatya haber mask
Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun! malatya haber
Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun! malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bir olay Malatyalıların içini sızlattı. Sosyal medya ’da gündem olan görüntülere binlerce vatandaş tepki gösterdi.

Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun!

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, bir kişinin ilköğretim öğrencisine çocuğun balonu drona çarptı diye tekme attığı görülüyor.

Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun!

Bu olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başattı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını dronla çeken şahsın balon drona çarptı diye çocuğun karnına tekme attığı görülüyor.  Acı içinde yere düşen öğrencinin yardımına çevredeki arkadaşları yetişiyor.  Şahsın adli kontrol şartı ile serbest kaldığı da gelen bilgiler arasında. 

Son dakika! Bu görüntüler cezasız kalmasın Bu şahıs sana yazıklar olsun!

Kaynak: Haber Merkezi

# 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pütürge, tekme, çocuk tekme, drone tekme, pütürge dron, pütürge tekme, son dakika malatya haberleri, malatya haber, Busabah malatya, malatya, malatya son dakika, son dakika malatya, malatya merkez, Busabah gazetesi, malatya busabah gazetesi, son dakika pütürge, Malatya Valiliği, Pütürge Kaymakamlığı, Adalet Bakanlığı, Çocuk

25 Nis 2024 - 15:57 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL