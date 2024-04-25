Koyun kafa attı yetiştirici yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kesime getirilen koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu.
Olay, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Malatya Et ve Et Ürünleri Sanayi’de (MALET) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan yetiştiricisi Ahmet Y. (53) aracı ile getirdiği 10 adet koyunu kesimhaneye indirmeye çalışırken koyunlardan birinin saldırısı ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Koyunun kafa attığı yetiştirici neye uğradığını şaşırırken arkadaşlarının yardımı ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren Ahmet Y. mide bulantısı şikayeti olduğunu belirterek çekilen tomografinin sonucu beklediklerini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.