25 Nis 2024 - 15:55- Asayiş G:

Koyun kafa attı yetiştirici yaralandı

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kesime getirilen koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu.

Koyun kafa attı yetiştirici yaralandı mask
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kesime getirilen koyunun kafa attığı yetiştirici hastanelik oldu.

Koyun kafa attı yetiştirici yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Malatya Et ve Et Ürünleri Sanayi’de (MALET) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan yetiştiricisi Ahmet Y. (53) aracı ile getirdiği 10 adet koyunu kesimhaneye indirmeye çalışırken koyunlardan birinin saldırısı ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Koyunun kafa attığı yetiştirici neye uğradığını şaşırırken arkadaşlarının yardımı ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Ahmet Y. mide bulantısı şikayeti olduğunu belirterek çekilen tomografinin sonucu beklediklerini söyledi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 Nis 2024 - 15:55 Malatya- Asayiş

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