Trendyol Süper Lig'de 34. hafta yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı, yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00’de lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 34. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Konyaspor
19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor - Kayserispor
16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.