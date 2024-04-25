Ferdi, bu sezon 46 maçta görev aldı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, 2019-2020 sezonundan itibaren tamamı Süper Lig olmak üzere 8 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.
Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Performansıyla bu sezon takımının en önemli oyuncularından biri olan Ferdi, istikrarıyla da ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32’si Süper Lig, 12’si Avrupa Konferans Ligi, 2 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 46 müsabakada görev aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.