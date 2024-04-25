Beşiktaş ilk derbi galibiyetinin peşinde

Trendyol Süper Lig'de bu sezon henüz derbi galibiyeti alamayan Beşiktaş, bu hasretine Fenerbahçe karşısında son vermek istiyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, bu müsabakada elde edeceği 3 puanla 2023-2024 sezonundaki ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.
Beşiktaş, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 yenildi.
Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, kötü geçen sezonun ardından taraftarına derbi galibiyeti hediye edebilmek için Fenerbahçe karşısına çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.