25 Nis 2024 - 15:04 - Spor

Beşiktaş'ta, hazırlıklar devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.