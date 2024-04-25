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Beşiktaş'ta, hazırlıklar devam etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta, hazırlıklar devam etti mask
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta, hazırlıklar devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 Nis 2024 - 15:04 - Spor

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