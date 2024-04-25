Millilerin, stadyumları belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu. Milliler, Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda, İzlanda ile de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların stadyumları açıklandı. Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü saat 21.45’te deplasmanda Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Milliler, grubun ikinci karşılaşmasında ise İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda mücadele edecek.
Gürsel Aksel Stadyumu daha önce A Millilerin 14 Haziran 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış ve ay-yıldızlılar bu maçı 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde millileri ağırlayacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda'nın yanı sıra Karadağ ile oynayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.