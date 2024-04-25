Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Kalbin Şifası Kuran-İslam’da Peygamberler’ seminerine bayanlar yoğun ilgi gösterdi. İl Vaizesi Hamdiye Yağcı, “Allah’a kulluk görevimizi yaparken samimiyetten uzaklaşmayalım, her işimizi hâyırla, güzelliklerle, içten yapalım. Kalbinde, ruhunda hayatımızın da şifası Kuran-ı Kerim’dir.” dedi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Seminer Salonunda İl Vaizesi Hamdiye Yağcı tarafından verilen seminerde Kuran-Kerimin yanı sıra İslam dininde ki peygamberlerin insan ve toplum hayatında ki yeri ve önemi anlatıldı.

HAYATIMIZIN DA ŞİFASI KURAN-I KERİM’DİR

Bayanların yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan İl Vaizesi Hamdiye Yağcı, kalbin şifasının Kuran- Kerim olduğunu söyledi. Kültürel etkinliklere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunan İl Vaizesi Hamdiye Yağcı, “Müslümanlığın temel kaidelerinden bir tanesi samimiyet ve içtenliktir, ibadetlerimizi samimiyetle yapalım. Allah’a kulluk görevimizi yaparken samimiyetten uzaklaşmayalım, her işimizi hâyırla, güzelliklerle, içten yapalım. Kalbinde, ruhunda hayatımızın da şifası Kuran-ı Kerim’dir.” diye konuştu.

İl Vaizesi Hamdiye Yağcı, seminer sonunda bayanlardan gelen sorulara detaylı yanıtlar verdi.

Kaynak: BÜLTEN