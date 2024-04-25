Kekik yağı nasıl yapılır işte faydaları 

Kekik yağı, kekik bitkisinden elde edilen ve birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen bir yağ. İşte kekik yağının faydaları ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler.

KEKİK YAĞI NASIL YAPILIR?

Dağlarda yetişen kekik bitkisi toplanır.

Ayıklandıktan sonra yüksekçe bir yerde ve 35 dereceyi geçmeyen güneş altında kurutulur.

Kuruduktan sonra kekikler öğütülür veya öğütülmeden sapları, yaprakları ve çiçekleriyle birlikte bir şişenin içine konulur.

Üzerine saf sızma zeytinyağı doldurulur ve ağzı sıkıca kapatılarak bir ay boyunca serin bir yerde bekletilir.

Bir ayın sonunda kekik yağı kullanıma hazır hale gelir.

KEKİK YAĞININ FAYDALARI:

Kanser türlerine karşı etkili olabilir.

İltihaplı cilt yaralarının tedavisinde kullanılabilir.

Romatizma ve kemik rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.

Bel ağrılarına ve kas ağrılarına iyi gelir.

Öksürük, sinüzit ve bademcik iltihaplarına karşı etkilidir.

Diyabete karşı faydalı olabilir.

Sivilceleri ve akneleri tedavi edebilir.

Bağırsak sağlığını destekleyebilir.

Tırnak mantarlarının çözümünde kullanılabilir.

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Belirli bir hastalık için ya da genel sağlık için birkaç damla kekik yağı taşıyıcı bir yağla (örneğin, zeytinyağı veya badem yağı) karıştırılarak cilde masaj yapılabilir.

Birkaç damla kekik yağı, bir bardak suya eklenerek içilebilir.

Saç bakımında kullanılabilir. Kekik yağı saç maskelerine eklenerek saçların güçlenmesi ve dökülmenin önlenmesi sağlanabilir.

Kekik yağı banyo suyuna eklenebilir, bu şekilde kullanıldığında hoş bir ferahlık hissi verir.

Kekik yağı, ciltte yanma hissi veya tahrişe neden olabilir, bu nedenle saf formuyla doğrudan cilde uygulanmamalıdır. Ayrıca, hamileler, emziren anneler ve cilt hassasiyeti olan kişiler kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi