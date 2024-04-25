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Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek! mask
Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!
Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!

DEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yolkonak Köyü, Kopuzlar Köyü bölgelerine,

Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!

 Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Çataksu Köyü, Koçpınar Köyü, Çalıözü Köyü, Konurat Köyü, Yukarıyakabaşı Köyü, Pınarlar Köyü Konaklar Mevkii, Konaklar Köyü, Biçmekaya Köyü, bölgelerine,

Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Salkımözü Köyü bölgelerine,

Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Pınar Köyü, Karşılar Köyü, Dilek Köyü, Sarıtaş Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tunceli’de Merkez Pertek ve Pülümür etkilenecek!

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25 Nis 2024 - 14:18 Tunceli- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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