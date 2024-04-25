Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu, Bekirhan Yenidoğan, Üzümlü, Başeymez, Karpuzlu, Samanyolu, Dövecik bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy, Büyükdere, Öğütlü, Irmak, Yolüstü, Güneşli, Soğucak, Palamut, Kayıklı, Saklı, Akalın, İncirli, Kavak bölgelerine,
Yarın 15.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Kelan, Akbaş, Akarca, Muratlı, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Seyrantepe, Atlıhan bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Ilıca, Esence, Karaduman, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yolkonak, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bayındır, Akbaş, Mirzabey, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Cudi, Şafak, Ünlüce, Seyrantepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.