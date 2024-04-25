25 Nis 2024 - 14:14- Gündem G:

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek mask
Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek
Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu, Bekirhan Yenidoğan, Üzümlü, Başeymez, Karpuzlu, Samanyolu, Dövecik bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy, Büyükdere, Öğütlü, Irmak, Yolüstü, Güneşli, Soğucak, Palamut, Kayıklı, Saklı, Akalın, İncirli, Kavak bölgelerine,   

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 15.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Kelan, Akbaş, Akarca, Muratlı, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Seyrantepe, Atlıhan bölgelerine,   
Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Ilıca, Esence, Karaduman, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yolkonak, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bayındır, Akbaş, Mirzabey, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Cudi, Şafak, Ünlüce, Seyrantepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek
 

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25 Nis 2024 - 14:14 Batman- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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