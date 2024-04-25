Malatya Fırat İlkokulu’nda İstatistik Günü kutlandı

Her yıl farklı yerlerde kutlanan İstatistik Günü bu yıl Malatya Fırat İlkokulunda kutlandı. Fırat İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine, bu yıl geliştirilmiş TÜİK çocuğu tanıtımı platformu alanında sunum yapıldı. Etkinlik, okul müdür yardımcısı, öğretmenler ve okulun 4’üncü sınıf öğrencilerinin de katılımıyla Konferans Salonunda gerçekleşti.

TÜİK TARAFINDAN HAZIRLANAN ETKİNLİKLER

İstatistikler Günü Malatya Fırat İlkokulu’nun Konferans Salonunda gerçekleşti. Etkinliğe başlamadan önce bugünün amacı tanıtıldı. Ardından İstatistik Kurumu Grup Müdürü Ramazan Oruç, öğrencilere istatistik konusu hakkında bilgi vererek TÜİK Çocuk portalından kısa videolar izletti. Ayrıca TÜİK Çocuk Platformundan nasıl giriş yapılacağı anlatıldı.

Bilgi İşlem ve İletişim sorumlusu Selim Bulut ise;

“İstatistik Gününde okulun 4.sınıf öğrencilerini eğlendirmek için 3 soru sordu. Soruyu bilen öğrencilere ajanda hediye edildi. Ayrıca etkinlik sonunda her sınıf için TÜİK Portalından alınan özel sertifikalar öğrencilere dağıtıldı.

Son olarak Etkinliğe İstatistik Kurumu Malatya Grup Müdürü Ramazan Oruç, Okul Müdür Yardımcısına 1923 yılından günümüze kadar olan Türkiye’nin 100 yıllık tüm alanlardaki istatistik verilerini kapsayan kitap takdim edildi ve sınıf öğretmenlerine ajanda hediye edilerek etkinlik son buldu.