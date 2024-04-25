Böbrek hastalığı olanlar dikkat! Bu meyvenin suyu iyileştiriyor

Gilaburu meyvesi üzüme benzeyen kırmızı rengiyle Kayseri civarında yetişen bir üründür. Gilaburu meyvesinden yapılan nektar ise insan vücuduna birçok fayda sağlamaktadır. Meyvemsi ve çok tatlı tadıyla bilinir. Gilaburu nektarı su katılarak içildiğinde faydasının olduğu söylenilse de etkisini göstermesi için şekersiz olanını tüketmekte fayda var. ‘Gilaburu nektarı hangi hatalıklara iyi geliyor? Gilaburu suyu nasıl hazırlanıp içilmeli? Aynı zamanda günde kaç bardak tüketilmeli?’ sorularını merak edenler için aktarlar BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…

“GİLEBURU SUYUNUN FAYDALARI”

Gilaburu suyunun bazı hastalıklara iyi geldiği söyleyen esnaf Abdullah Yakar,

“Gilaburu meyvesi özellikle Kayseri bölgesinde yetişiyor. Kırmızı renginde ve parlak görüntüsü olan bir meyvedir. Gilaburu meyvesinin suyu özellikle böbrek taşı ve böbrek rahatsızlığı olan hastalar kullanabilir. Özellikle aç karnına tükettiklerinde daha etkili oluyor. Eğer gilaburu suyunu aç karnına içemiyorlarsa yemekten 2 saat sonra öğle aralarında içebilirler. Yalnız günde en fazla 3 bardak içilmeli. Tabi 2 bardak da içilir ancak etkisi az olur. Kısacası sabah, öğle, akşam bir bardak içilmesinde fayda var”

şeklinde konuştu.

“GİLABURU SUYU 100-150 TL’DEN SATILIYOR”

Esnaf Yakar, gilaburu suyu mide hastalığına iyi geldiğini bildirerek,

“Şu an genelde mide rahatsızlığı olmayan yoktur. Mide hastası olan biri mide koruyucu kullandıktan sonra içerse etkili olur. Gilaburu suyu markasında göre 100-150 TL’den satılıyor. Gilaburu suyunu limonla tatlandırırlar ama o zaman da etkisi azalıyor. Bunun içine sadece su katıldığı için başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Su gibi olduğu için bir şey katılmadan içiliyor”

ifadelerini kullandı.

“ÜZÜM BİÇİMİNDE KIRMIZI MEYVE”

Kırmızı rengini alan gilaburu meyvesinin idrar yolu iltihabı dâhil başka hastalıklara da iyi geldiğini belirten esnaf Erdal Yıldırım,

“Gilaburu meyvesi genellikle Kayseri tarafından yetişiyor ama Türkiye'nin belli yerlerinde de yetiştirildiği biliniyor. Görüntüsü üzüm biçiminde ve kırmızı renginde oluşur. Normalde idrar yolu intihabı için kullanılıyor. Böbrek taşı, kum eritme ve mideye de ekstra faydası vardır. Ayrıca safra kesesinde taş olanlar da bu taşları düşürmek için kullanabilir”

diye konuştu.

“A VE B VİTAMİNİ İÇERİYOR”

Esnaf Erdal Yıldırım, gilaburu suyu içinde bulunan vitaminlerin hastalıklara iyi geldiğini söyleyerek,

“Gilaburu suyu genellikle sabah aç karnına içilmesi gerekiyor. Sek olarak ya da sulandırarak da içilebiliyor. Meyveden tatlı bir tadı var. Biraz farklı bir meyve ama su katılınca tadı içilecek durumda geliyor. Gilaburu nektarı genellikle suyla içiliyor. Mideye yardımcı oluyor ama aşırıya kaçmadan içilmeli. A ve B vitamini içeriyor. Bu yüzden en çok böbrek hastaları kullanıyor. Aynı zamanda kalbe ve mideye iyi gelir. Bunlar dışında bazı hastalıklara şifası var ancak saydıklarım hastalıklar için daha çok kullanılıyor”

dedi.

“ŞEKER İLAVESİZ GİLABURU SUYU ETKİLİ”

Gilaburu suyu bu sene meyvesi çok olmadığından dolayı fiyat artışı yaşandığını esnaf Erdal Yıldırım şu şekilde anlattı:

“Bu sene gilaburu meyvesi olmadığından dolayı fiyatlar yükseldi. Geçen seneki fiyatla arasında yüzde 100 fark var. Geçen yıl 80 TL’ye sattığımız ürünü şu anda 180 TL’ye satıyoruz. Geçen sene 500 litresini 40-50 TL’ye satıyorduk şimdi ise 110 TL’ye satıyoruz. Bizde nektar olarak satıldığı için biraz daha saf oluyor. Nektar olanlar sulandırılıp içiliyor. Gilaburu suyu hem şeker ilaveli hem de şeker ilavesiz olarak satılıyor. Ama biz gilaburu suyunda şeker ilavesi olmayanı tercih ediyoruz. Çünkü şeker bazı maddeleri engellediği için şeker ilavesiz olanının etkisi daha fazladır.”

“SABAH AKŞAM BİR SU BARDAĞI İÇİLİR”

Esnaf Ali Yıldırım ise, son olarak gilaburu suyunun günde kaç bardak içilmesi gerektiğini belirterek,

“Gilaburu meyvesi Kayseri civarında yetişiyor. Gilaburu suyu böbrek taşına, böbrek hastalıklarına ve idrar yolu iltihabına çok iyi geliyor. Günde sabah akşam bir su bardağına suyun yarısına gilaburu nektarını yarısına da su ekleyerek içiliyor. Gilaburu suyunu nektar olarak alıp içmek daha iyidir. Bu içeceği şekersiz olanını alıp içmelerini tavsiye ediyorum. Şu anda bir litresini 100 TL’den satıyoruz”

şeklinde konuştu.