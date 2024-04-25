Saral’dan Malatya Kürecik açıklaması

T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışman Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral” Malatya’da yer alan Kürecik radar üssü, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuştur. Radar bilgilerinin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Bu minvalde devleti zan altında bırakacak cümleler sarf edenlerin amacı bellidir.” dedi.

Kürecik Radar İstasyonu, Türkiye'nin Malatya iline bağlı Kürecik kasabası yakınlarında bulunan bir radar kurulumu. NATO'nun füze savunma sisteminin önemli bir parçası olarak Türkiye ve ABD tarafından ortak işletilmekte. Radar üssü, özellikle Orta Doğu'dan olası füze tehditlerine karşı erken uyarı sistemine hizmet etmekte. Stratejik önemi ve NATO'nun füze savunma kalkanındaki rolü nedeniyle geçmişte dikkat çekti ve tartışmalara yol açtı.

MALATYA’DA BULUNAN KÜRECİK NEDEN ÖNEMLİ

Kürecik Radar İstasyonu, stratejik bir öneme sahip çünkü NATO'nun füze savunma sisteminin bir parçası olarak Orta Doğu'dan gelebilecek füze tehditlerini izlemek ve erken uyarı sağlamak için kullanılır. Bu, Türkiye'nin ve müttefiklerinin savunma kapasitesini artırmak ve bölgesel istikrarı korumak için hayati bir rol oynar. Kürecik Radar İstasyonu'nun bulunduğu konum, Orta Doğu'daki füze aktivitelerini etkin bir şekilde izlemeyi mümkün kılar, böylece potansiyel tehditlere karşı daha hızlı ve etkili bir yanıt verilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, Kürecik Radar İstasyonu, Türkiye'nin ve NATO'nun güvenliği için stratejik bir varlığa sahip.