Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli başarı

Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, obezitenin sadece cerrahi değil, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtti. Hastalara öncelikle endokrinoloji ve diyet uzmanlarıyla işbirliği içinde tedavi verildiğini, ancak bazı durumlarda cerrahi müdahalenin gerektiğini ifade etti.

Muhsin Akklınç, aşırı kilolarının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve önceki diyet denemelerinin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Akklınç, ameliyat sonrası hedefinin 100-110 kilogram arası bir kiloya ulaşmak olduğunu belirtti.

Obeziteyle mücadelenin öneminin vurgulandığı haberde, Sağlık Bakanlığı'nın obezite merkezlerini artırarak ülke genelinde bu soruna yönelik çözümler üretmeye devam ettiği vurgulandı. Bu tür başarılı operasyonlar, obeziteye karşı mücadelede umut verici birer örnek olarak ön plana çıkıyor.

210 kiloya sahip Muhsin Akkılınç (26)'a mide küçültme operasyonu gerçekleştiren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, obezitenin vücutta yağ birikiminin artmasıyla oluştuğunu belirtti. Obezite ile mücadelenin sadece genel cerrahi uzmanlarının değil, multidisipliner yaklaşımla yapılması gereken bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat,

"Tüm hastalara önce bir endokrinoloji dahiliye uzmanlığı eşliğinde diyet tedavisi verilmesi gerekmektedir. Diyet tedavisinin ardından bir de farmakolojik tedavi dönemi var. Bunlara rağmen zayıflayamayan, zayıflamayı başaramayan hastalarımız için cerrahi operasyon önermekteyiz. Yıllar önce obezite cerrahisinden kaynaklanan komplikasyonlar vardı. Bundan dolayı operasyonlar ölümle sonuçlanan çok dramatik ve çok medyatik olabiliyordu. Ancak yıllar içerisinde hem cerrahların tecrübelerinin artmasıyla hem de tıbbi teknolojinin daha ilerlemesiyle komplikasyon alanları ve bunlara bağlı ölüm oranları çok daha azalmış durumda. Bu yüzden hastalar güvenerek tecrübeli merkezlerde ameliyat olabilirler. Ülkemizde kadınların neredeyse yüzde 40'ı erkeklerin ise yüzde 25'i maalesef obez sınıfına girmektedir. Bu yüzden obeziteyle mücadele ülkemiz için çok önem arz ederken, Sağlık Bakanlığımız her geçen gün obezite merkezlerini arttırarak kurmaktadır."

dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN MALATYA'YA OBEZİTE TEDAVİSİ İÇİN

Kahramanmaraş'tan Malatya'ya obezite tedavisi için gelen 210 kiloluk Muhsin Akklınç, cerrahi operasyon ile mide küçültme ameliyatı olduğunu belirtti. Aşırı kilolarından dolayı hayatında zorluklar yaşadığını ifade eden Akkılınç,

"Aşırı kilolar yüzünden yürürken çok zorlanıyordum ve belim ağrıyordu. Günlük işlerimin birçoğunu yapamıyor, önemli toplantılara katılamıyordum. Daha önce birçok kez normal diyet yaptım. Fakat olmadı. Cerrahi operasyonun eskisi gibi başarısız sonuçlanma riskinin az olduğunu ifade eden Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, 210 kilo iken beni ameliyat etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Benim için ideal olacak kilo 100 ila 110 arası. Yapılan mide küçültme cerrahi operasyonu ile 100 kilogram verme hedefindeyim"

dedi.

Kaynak: BÜLTEN