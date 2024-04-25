25 Nis 2024 - 12:24- Gündem G:

Malatya’da yapımı devam eden okullar

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Vali Ersin Yazıcı, Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki okul inşaatlarını denetleyerek incelemelerde bulundu. Battalgazi ilçesinde yapılan incelemelerde, şu okulların yapımı devam ediyor.

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Malatya’da yapımı devam eden okullar malatya haber
Malatya’da yapımı devam eden okullar malatya haber
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24 derslikli Bayram Kızılaslan İmam Hatip Ortaokulu ve lisesi, bodrum+zemin+3 kat olarak inşa ediyor. Bu okulda sığınak, destek eğitim odası, bilgisayar, müzik, resim ve teknoloji tasarımı atölyeleri, yemekhane, çok amaçlı salon ve laboratuvar bulunacak.

Malatya’da yapımı devam eden okullar
Malatya’da yapımı devam eden okullar

24 derslikli Kanuni İlkokulu, yapımı devam eden bir diğer okuldu. Bu okulda beden eğitimi salonu, bilgisayar atölyesi, çok amaçlı salon, destek eğitim odası, etkinlik ve oyun odası, fen laboratuvarı, kütüphane, müzik ve resim atölyeleri, yemekhane ve kantin bulunacak

Malatya’da yapımı devam eden okullar

24 derslikli Hatice-İbrahim Özoğlu İlkokulu ve İnönü İlkokulu da bodrum+zemin+3 kat olarak inşa ediliyor. Bu okullarda da çeşitli olanaklar bulunacak.

Malatya’da yapımı devam eden okullar

8 derslikli Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin anaokulu bölümü, zemin+1 kat olarak yapılıyor.

Malatya’da yapımı devam eden okullar

Yeşilyurt ilçesindeki incelemelerde ise şu okullar dikkat çekiyor.24 derslikli Necatibey Ortaokulu, beden eğitimi salonu, bilgisayar atölyesi, çok amaçlı salon, destek eğitim odası, etkinlik ve oyun odası, fen laboratuvarı, kütüphane, müzik ve resim atölyeleri, kantin gibi imkanlar sunacak.

Malatya’da yapımı devam eden okullar

8 derslikli Şehit Elif Livan Anaokulu ve 24 derslikli Yalçın Koreş İlkokulu bodrum+zemin+3 kat olarak inşa ediliyor.32 derslikli Fidanlık İlkokulu da bodrum+zemin+3 kat olarak yapılıyor. Ayrıca, 4 derslikli Selahattin Eyyubi İmam Hatip Anaokulu ve 12 derslikli İmam Hatip İlkokulu, depremden hasar gören Yakınca İlkokulu öğrencilerinin yerleştirilmesiyle toplamda 267 öğrenciye eğitim ve öğretim imkânı sağlayacak.

Malatya’da yapımı devam eden okullar

Vali Yazıcı, yapılan incelemelerin ardından okulların bir an evvel tamamlanması için çalışmaların takipçisi olacaklarını belirterek inşaat alanlarından ayrıldı.

Malatya’da yapımı devam eden okullar

Kaynak: BÜLTEN

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25 Nis 2024 - 12:24 Malatya- Gündem

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