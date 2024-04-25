Bingöl’de Yedisu Merkez Solhan etkilenecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’de bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Kaynarpınar Köyü, Dinarbey Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güveçli Köyü, Küçüktekören Köyü Merkez Mevkii, Küçüktekören Köyü Aşağı Zeynep Mezra, Ormanardı Köyü, Küçüktekören Köyü Yukarı Zeynep Mezra, Aşağıakpınar Köyü Merkez Mevkii, Aşağıakpınar Köyü Celal Mezra, Akdurmuş Köyü Dikme Mezra, Akdurmuş Köyü, Yeşilköy Köyü, Düzyayla Köyü Merkez Mevkii, Erentepe Köyü, Balpınar Köyü, Aşağıakpınar Köyü Ali Mezrası Mevkii, Az Köyü, Çiçekyayla Köyü, Haziran Köyü, Altınışık Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Çavuşlar Köyü Yeniyerleşim Mevkii, Çavuşlar Köyü Bahçeli Mevkii, Bozkanat Köyü, Gökçeli Köyü Merkez Mevkii, Gökçeli Köyü Sofyan Mezra, Kuşburnu Köyü Merkez Mevkii, Kuşburnu Köyü Cevizli Mevkii, Gözeler Köyü Merkez Mevkii, Gökçeli Köyü Hevir Mezra, Gökçeli Köyü Şenlik Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Çavuşlar Köyü Yukarı Mevkii, Çavuşlar Köyü Heşvare Mevkii, Çavuşlar Köyü Taşlı Mevkii, Çavuşlar Köyü Yeşil Mevkii, Çavuşlar Köyü Güzel Mevki, Çavuşlar Köyü Köme Mevkii, Çavuşlar Köyü Leyman Mevkii, Çavuşlar Köyü Ömerli Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Kaynarpınar Köyü, Dinarbey Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.