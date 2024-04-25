25 Nis 2024 - 12:19- Gündem G:

Elâzığ’da Kovancılar Baskil etkilenecek

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elâzığ’da Kovancılar Baskil etkilenecek mask
Elâzığ’da Kovancılar Baskil etkilenecek
Elâzığ’da Kovancılar Baskil etkilenecek
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elâzığ’da Kovancılar Baskil etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı İsmet Paşa bölgelerine,

Elâzığ’da Kovancılar Baskil etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra, Şeyh Hasan Köyü, Bilaluşağı Köyü, Altınuşağı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elâzığ’da Kovancılar Baskil etkilenecek
 
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25 Nis 2024 - 12:19 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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