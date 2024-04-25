BİM’de bu haftaya özel kaçırılmayacak  indirimler var! 26 Nisan 2024 BİM Aktüel indirim kataloğu

26 Nisan 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için fırsat ürünü olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.
26 Nisan 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Dijitsu 50 inç DG 22000 UHD Google TV 10 bin 999 TL,
Senna 32 inç HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4 bin 199 TL,
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6 bin 799 TL,
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL,
Polosmart HDMI Kablo 3 m 89 TL,
Polosmart FS80 Bluetooth Speaker 249 TL,
Polosmart PSC47 Saç Düzleştirici 299 TL,
House Pratik HP501 TV Arkası Raf 119 TL,
House Pratik HP46 TV Arkası Rgb Led Aydınlatma 159 TL,
Polosmart FS79 TWS Kulaklık 349 TL,
Regnum Örgü Koltuk Original Bıxl 499 TL,
Nirvana Rattan Koltuk Eko 399 TL,
Bambu Koltuk Eko 399 TL,
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7 bin 999 TL,
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 750 W 2 bin 999 TL,
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL,
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL,
Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 1500 W 2 bin 99 TL,
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 89 TL,
2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabı Dolabı Beyaz 1.199 TL,
Relax Çelik Termos 2 L 399 TL,
House Pratik Elektronik Su Pompası HP52 109 TL,
Chef's Pro Krep Tava 32 cm 189 TL,
Benante Desenli Seramik Pizza Tabağı 31 cm 109 TL,
Benante Çelik Pipet 4'lü 55 TL,
Cam Kurabiyelik 17x26,5 cm 199 TL,
Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 260 cc 3'lü 99 TL,
Okyanus Home Metal Bulaşıklık 219 TL,
Lav Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı 415 cc 27,50 TL,
Glass in Love Cam Kupa Seti 220 cc 6'lı 99 TL,
Lav Artemis Şekerlik 55 TL,
Lav Artemis Kase 330 cc 17,50 TL,
Metal Sepet 20x20 cm 179 TL,
Askı Rayı 53 cm 129 TL,
Colorina Saklama Kabı 1350 cc 59 TL,
Colorina Saklama Kabı 720 cc 39 TL,
Colorina Saklama Kabı 200 cc 3'lü 65 TL,
Kek/Börek Taşıma Kabı 55 TL,
Hobby Life Desenli Kahve Bardağı 500 ml 12,50 TL,
Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 500 ml 16,50 TL,
Mısır Kovalı Pipetli Bardak 47,50 TL,
Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL,
Casilda Home Mini Ütü Masası 30x74cm 219 TL,
Plastik Raf Ünitesi 3 Katlı 219 TL,
Okyanus Home Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı 2'li 55 TL,
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 49 TL,
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 59 TL,
Ayakkabı Kutusu Kadın 37,50 TL,
Ayakkabı Kutusu Erkek 47,50 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.