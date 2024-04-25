Pandemi ve depremden dolayı kısıtlandı

Birçok kişinin müdavimi olduğu ve görenlerde hayranlık uyandıran yağlı boya tabloları, sanat severlerle buluşmayı bekliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde usta öğreticilik yapan Mehmet Battal, yağlı boya sanatı hakkında bilgi vererek BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.
“GÖRSEL OLARAK DİNLETİMİZ VAR”
Yağlı boya sanatına nasıl başladığını kaydeden Battal,
“Bir hevesle başladığı Bir şekilde bize resim yapmayı aşıladılar ve heves ederek üniversite yıllarımda yağlı boya çalışmaları yapmaya başladım. Daha sonra büyük alanlara çoğaldım. Aynı zamanda duvar resimleri yapıyorum. Burada renklerle zevkin vereceği hareketleri anlatan çalışmalar yapılıyor. Yağlı boya sanatının bir dinleticisi yok ama görsel olarak bir dinletimiz var. Renklere bakıldığında sıcak-soğuk renkler ve pastel renkler gözümüze aşina oluyor. Bu sanat renkleriyle bizim içimize canlılık katıyor. Yağlı boya ilk kez Çinli ve Hintli ressamlar tarafından Budist resimlerinde kullanılmıştır. Ancak Orta Çağ boyunca batıda da yaygınlaşmaya başlamıştır. Şu an günümüzde daha gerçekçi resimler var. Öyle bir şey olmuş ki dijital resimleri geçildi. Mesela adam fotoğrafları, dijitalleşme geçiyor. Yani boya, fırça kullanmadan dijital üzerine kullanarak yapılıyor. Eskiden yaşam koşullarına göre resimlerler şekilleniyordu. Mesela savaş sahnelerini tabloya döküyorlardı”
ifadelerine yer verdi.
“ÖZGÜN ÇALIŞMALAR YAPAMIYORUZ”
Yağlı boya sanatında kullanılan malzemeler hakkında bilgi veren Battal,
“Ekseri yağlı boya üzerinde kullanıyoruz. Aynı zamanda akrilik ve guaj boyalar da var. Ama bu sanatta yoğunluk olarak yağlı boya kullanıyoruz. Görseler ekseri diğer adıyla kopya çalışması yapıyoruz. Şu anda burada özgün çalışmalar yapamıyoruz. Öğrenci kendi isteği doğrultusunda resim üretemiyor. Bir resme bakarak aynısını yapmaya çalışıyor. Ondan dolayı burada Osmanlı döneminden olsun, diğer akımlardan olsun, gördüğümüz resimleri tuvale aktarmaya çalışıyoruz”
diye konuştu.
“YANSITMA YÖNTEMİYLE ÇİZİM YAPILIR”
Yağlı boya tablosunun aşamalarından bahseden Battal,
“Yağlı boya tablosu yaparken ilk başta kareleme yöntemi ya da yansıtma yöntemiyle çizim yapılır. Daha sonra yapılacak resme göre manzaraysa arka plandan boyanarak başlanır. Eğer resim portreyse yüz kısmından boyanarak gelir. Bunu yaparken lokal renk olarak açık ton kullanıyorsun. Daha sonra ikinci asıl ana rengini kullanıyorsun. Bunu bir nevi ön hazırlık diye düşünebilirsiniz. Yağlı boyayla kimileri rölyef yapıyor. Kimileri kabartma tarzında resimler yapıyor. Akrilik boyada farklı resimler yapılıyor. İlk ön yüzünden başlamıyorsun. Rengin arka planından doldurarak geliyorsun”
söyleminde bulundu.
“SERGİ BİZİM AYNAMIZ”
Sergilerinin aynaları olduğuna dikkat çeken Battal,
“Yağlı boya kursuna talep var ama sergi alanlarımız pandemi ve depremden dolayı kısıtlandı. İnşallah bundan sonra sergilerimiz olur. Çünkü sergi bizim aynamız diyebilirim. Yağlı boya sanatını topluma sunmamız ve göstermemiz lazım. Özel olarak tablo isteyenler var. Tabii bunların alıcıları farklı. Çünkü batı tarafına gittiğimizde ister istemez alıcıları daha fazla oluyor. Doğu kültüründe bu sanat biraz daha kısıtlı diyebilirim”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.