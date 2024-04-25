25 Nis 2024 - 12:00- Yaşam

Pandemi ve depremden dolayı kısıtlandı

Pandemi ve deprem nedeni ile uzun zamandır sergi yapamadıklarını belirten usta öğretici Mehmet Battal, yağlı boya kursuna talebin yoğun olduğunu kaydetti. Battal, “Yağlı boya kursuna talep var ama sergi alanlarımız pandemi ve depremden dolayı kısıtlandı. İnşallah bundan sonra sergilerimiz olur. Çünkü sergiler bizim aynamız” dedi.