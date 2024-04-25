Hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi bu

Mevsim geçişlerinde hayvanlarda sık görülen hastalıklardan bahseden Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, bu hastalıkların en önemlisinin şap hastalığı olduğuna dikkat çekti. Bu virüsün çevre şartlarına oldukça dayanıklı olduğundan saman, yapağı, deri, toprak, kuru ot ve danede uzun süre bulaşma yeteneğini koruya bildiğini söyleyen Ayaz, “Şap hastalığının yayılmasını engellemek için en etkili yöntem karantinadır. Hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi ise aşıdır” dedi.
Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, mevsim geçişlerinde ortaya çıkabilecek hayvan hastalıklarına karşı uyarıda bulundu. BUSABAH Medya’ya konuşan Ayaz, önemli açıklamalarda bulundu.
Şap hastalığının etkenlerinden bahseden Ayaz, şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli çok bulaşıcı nadiren de olsa zoonotik karakterli viral bir enfeksiyon olduğunu söyledi.
“Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup hassas hayvan popülasyonlarında yüzde 100’e kadar bulaşa bilmektedir” diyen Ayaz,
“Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönden büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığın PİCARNOVİRİDAE familyasının APHTOVİRUS alt grubunda yer alan virüsün O, A, C, SAT-1, SAT-2, SAT- 3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı serotiplerinin olmasıdır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir. Nitekim son zamanlarda ülkemizde de görülen SAT2 serotipi buna örnektir”
diye konuştu.
“DEZENFEKTE EDİLMELİ”
Şap hastalığından korunmak için etkili olan yöntemleri anlatan Ayaz,
“ Virüs fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermekte. Aynı zamanda ısıya dayanıksız olup 37 derecede 12 saat, 85 derecede birkaç dakikada yıkanarak etkisiz hale getirilir. Virüs çevre şartlarına oldukça dayanıklı olduğundan saman, yapağı, deri, toprak, kuru ot ve danede uzun süre bulaşma yeteneğini koruya bilmektedir. Bu sebepler göz önünde bulundurularak şap hastalığının yayılmasını engellemek için en etkili yöntem karantinadır. Hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi ise aşıdır. Hastalık direk veya indirekt yolarla bulaştığından hayvan hareketlerinin kısıtlanması ile beraber kullanılan alet ekipmanda dezenfekte edilmelidir”
şeklinde konuştu.
“HERHANGİ BİR SAKINCA BULUNMAMAKTADIR”
Şap hastalığının belirtilerini dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:
“Sığırlarda şap hastalığının belirtileri yüksek ateş, iştahsızlık, depresif davranış, süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar dil ve diş etlerinde ve memelerde veziküller şekillenir. Bu veziküllerin patlaması ile geniş ülseratif yaralar şekillenir. Bu yaralar genelde birkaç günde düzele bildiği gibi sekonder enfeksiyonların bulaşması ile daha ciddi sorunlar çıkarabilir. Örneğin memede mastitis veya tırnakların düşmesi gibi koyun ve keçilerde hastalık daha hafif seyirlidir. Genellikle topallıkla karakterizedir. Şap hastalığında ölüm düşük olmakla beraber genç hayvanlarda kalp kasına yerleşmesi sonucu ölümle sonuçlanan miyokarditiz olguları görülebilir. Şap hastalığına yakalanmış bir hayvanın kesilmesi ve tüketime sunulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”
“PRİMER AKUT ASİDOZ VAKALARI ARTIŞ GÖSTERMEKTE”
Mevsim geçişleri sırasında hayvanların yakalandığı hastalıkları vurgulayan Ayaz,
“Baharın gelmesi ile birlikte özellikle küçük aile işletmelerinde ani rasyon değişimlerine bağlı olarak primer akut asidoz vakaları artış göstermektedir. Her ne kadar bulaşıcı hastalık kategorisinde olmasa bile ekonomik olarak önemlidir. Tedavisi mümkün olmakla beraber verim kaybına sebep olması nadiren de olsa ölüm şekilleniyor olması mevsim geçişlerin de ki beslenmeyi önemli kılmaktadır. Büyük baş hayvanlara theileriozis halk arasında bilinen adı ile sarılık hayvandan hayvana bulaşmasa da taşıyıcılığını keneler yaptığından özellikle mera hayvancığının yaygın yapıldığı bölgelerde ciddi bulaşmalar olmakta ve önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Yine kenelerle bulaşan babesiozis ve anaplasmazis de mortalitesi düşük olmakla beraber hayvanlarda verim kayıplarına sebep olmaktadırlar. Büyükbaş hayvanlarda nadiren görülmekle beraber enterotoksemi (çıkardıkları zehir salgı) de önemli kayıplara sebep olmaktadır”
açıklamasında bulundu.
“BABOSİA VE ANAPLASMA İNFEKSİYONLARI DİKKAT ÇEKİCİDİR”
Rapor alındıktan sonra nakil işleminin yapıldığını belirten Ayaz,
“Bu mevsimde hayvan nakilleri artışı yaşandığı için büyük ve küçükbaş hayvan ayrımı olmaksızın nakil araçlarının dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi, hayvan refahının önemsenmesi ve nakil için gerekli olan hayvan sağlık raporunun muhakkak alındıktan sonra nakil işleminin yapılması gerekir. Özellikle küçükbaş hayvan eşletmelerinde bu mevsimde sindirilebilirliği hızlı olan taze çayır otu ile beslenen hayvanlara asidoz ve halk arasında (savaş, çelerme, mera hastalığı) olarak bilinen enterotoksemi ani ölümle seyrettiğinden çok önemlidir. Yine büyükbaş hayvanlarda olduğu gibi bunlarda da babosia ve anaplasma infeksiyonları dikkat çekicidir”
diye konuştu.
BU HASTALIK KONTROL ALTINA ALINABİLİR
Ayaz, mevsime bağlı olmadan da küçükbaş hayvanlarda hastalıklar görüldüğünü belirterek,
“Mevsimlere bağlı olmaksızın hayvanlar arasında görülen hastalık küçükbaş hayvanlarda burun ve dudak etrafında yaralarla karakterize ve bulaşıcı olan ektima her ne kadar mortalitesi düşük olmakla beraber yetersiz beslenmeye bağı olarak nadiren de olsa ölüm ve önemli verim kaybına sebep olmaktadır. Bahsi geçen tüm bu hastalıklardan korunmak aslında bir o kadar kolay her zaman dediğimiz gibi koruyucu hekimlik bu hastalığı kontrol altına alabilir”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.