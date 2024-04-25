25 Nis 2024 - 11:53- Gündem

Hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi bu

Mevsim geçişlerinde hayvanlarda sık görülen hastalıklardan bahseden Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, bu hastalıkların en önemlisinin şap hastalığı olduğuna dikkat çekti. Bu virüsün çevre şartlarına oldukça dayanıklı olduğundan saman, yapağı, deri, toprak, kuru ot ve danede uzun süre bulaşma yeteneğini koruya bildiğini söyleyen Ayaz, “Şap hastalığının yayılmasını engellemek için en etkili yöntem karantinadır. Hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi ise aşıdır” dedi.