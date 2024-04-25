İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı

Yıkımların ardından neredeyse tanınamayacak duruma gelen mahalle de şimdilerde ne oturulacak ev ne de bir iş yeri var.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından kurum ve kuruluş binaları gibi camilerde ağır hasar alarak yıkıldılar. Malatya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya genelinde 968 camiden 420'sinin hasar aldığı, 25 caminin ise yıkıldığı ifade edildi.

Bu camiler arasında Malatya’yı en çok hüzne boğan camiler ise Söğütlü Cami ve Yeni Cami oldu. Yeni Camii’de restorasyon çalışmaları devam ederken Söğütlü Camii ile ilgili hala net bir bilgi bulunmamakta.

Malatya’da mazisi oldukça eskiye dayanan ve cuma namazlarının en çok katılımcı ile idrak edildiği camilerden biri de Niyazi Mısri Camii’ydi.

Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde bulunan ve 1990’lı yıllarda inşa edilen cami, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkımı gerçekleştirildi. Camiden geriye ise sadece caminin avlusundaki şadırvan kaldı.

Cami ile birlikte bölgedeki birçok yapı yıkılırken alanda uçsuz bucaksız bir araziye dönüştü.