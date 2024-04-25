25 Nis 2024 - 11:47- Gündem G:

İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı

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Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerde Malatya’nın en ön emli ticari merkezlerden biri olan Niyazi Mısri Mahallesi’nde de büyük bir yıkım yaşandı. Bölgedeki iş merkezleri ve evler depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı malatya haber mask
İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı malatya haber
İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı malatya haber
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Yıkımların ardından neredeyse tanınamayacak duruma gelen mahalle de şimdilerde ne oturulacak ev ne de bir iş yeri var.  

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından kurum ve kuruluş binaları gibi camilerde ağır hasar alarak yıkıldılar. Malatya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya genelinde 968 camiden 420'sinin hasar aldığı, 25 caminin ise yıkıldığı ifade edildi.

İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı

Bu camiler arasında Malatya’yı en çok hüzne boğan camiler ise Söğütlü Cami ve Yeni Cami oldu. Yeni Camii’de restorasyon çalışmaları devam ederken Söğütlü Camii ile ilgili hala net bir bilgi bulunmamakta.

Malatya’da mazisi oldukça eskiye dayanan ve cuma namazlarının en çok katılımcı ile idrak edildiği camilerden biri de Niyazi Mısri Camii’ydi.

İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı

Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde bulunan ve 1990’lı yıllarda inşa edilen cami, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkımı gerçekleştirildi. Camiden geriye ise sadece caminin avlusundaki şadırvan kaldı.

Cami ile birlikte bölgedeki birçok yapı yıkılırken alanda uçsuz bucaksız bir araziye dönüştü.

İhtişamlı camiden geriye şadırvan kaldı
 

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25 Nis 2024 - 11:47 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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