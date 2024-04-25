Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Enflasyonun giderek artığı, Türk lirasının giderek değer kaybettiği şu günlerde asgari ücret alanların giderek enflasyonun altında ezildiği ifade edilirken, asgari ücretle çalışan vatandaşlar ile Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, asgari ücrete temmuz ayında da zam yapılmasını istediler. Bu konuda gerekli adımın atılmasını isteyen ile Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, “Çalışma Bakanlığımızın gerekli hazırlıkları yaparak Hükümetimize sunması ve ara zam yapılmasının sağlanması çalışanları bir nebze de olsa rahatlatacaktır” dedi.

Ocak ayında 17 bin 2 TL olan asgari ücretle birlikte başta temel gıda maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe zam gelmesi asgari ücretle çalışanları zor durumda bırakıyor. Enflasyonun artığı, asgari ücretli ve emeklilerin bu enflasyon karşısında ezildiği bir dönemde yetkilerin nasıl bir önlem alacağı merak konusu olurken, asgari ücretle çalışanlar ile Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, asgari ücrete temmuz ayında 2’nci bir zammın daha yapılmasını talep ettiler.

BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulunan asgari ücretli ve Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, yetkililere çağrıda bulundular.

Fabrikada çalışarak hayatını idame ettirdiğini dile getiren Cengiz Kurtoğlu isimli vatandaş, aldığı ücretin kendisine yetmediğini ifade etti.

“ÇOK MAĞDUR OLUYORUZ”

“Ben 42 yaşındayım. Asgari ücret alıyorum” diyen Kurtoğlu,

“Evliyim ve 2 çocuğum var. Evimiz kira. Aylık 9 bin TL kira ödemesi yapıyorum. Elektrik, su, mutfak masrafı, çocukların giderleri, cep telefonu faturası derken ne elde ne de avuçta kalıyor. Gerçekten çok mağdur oluyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete artış yapılıyordu. Bu yıl yapılmayacağı söylendi. Eğer yapılmazsa biz bu enflasyon karşısında yok olacağız. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanım gerçekten zor durumdayız. Zor şartlar altında çalışıyoruz. 17 bin TL yetmiyor bizlere. Evi olmayan, çocukları olan ve hatta anne ve babasına bakmak zorunda olanlar var, bu insanlar hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Bizler de diğer insanlar gibi refah bir şekilde hayatımıza devam etmek istiyoruz. Bu nedenle temmuz ayında asgari ücrete yeniden zam verilmesini talep ediyoruz. Öte yandan maaş artışlarıyla birlikte, hiçbir ürüne zam yapılmamasını özellikle istiyoruz. Çünkü asgari ücrete yapılan zammın ardından diğer kalemlere anında zam geliyor. Bunun da önüne geçilmesini istiyoruz”

diye konuştu.

“NE ET ALABİLİYORUZ NE DE İYİ BİR HAYAT SÜRÜYORUZ”

Enflasyonun giderek artığına dikkat çeken Kadir Öztoprak da,

“Fiyat artışları artık belimizi büktü. Ne et alabiliyoruz ne de iyi bir hayat sürüyoruz. Asgari ücrete iyi bir zam gelmişti, hepimiz çok sevindik. Ama aradan 2-3 ay geçmeden aldığımız paradan bir şey anlamadık. Çünkü değeri kalmadı paranın. Her şeyin fiyatı giderek artıyor. Yetiştiremiyoruz. Çocuklarım var, kirada oturuyorum. Ben kiraya parasını mı karşılıyayım, yoksa çocuklarıma mı bakayım? Ne yapacağız, nasıl geçineceğiz. Ben de bir asgari ücretli olarak maaş artışının yılda 2 defa yapılmasını talep ediyorum. Çünkü fiyat artışları oldukça, paramızın kıymeti kalmıyor. Giderek yükselen bu enflasyon böyle devam ederse ülkemizde yaşama şansımız kalmayacak. Enflasyonun düşürülmesini, bu düşüşün her şeye yansımasını ve temmuz ayında maaşlarımıza tekrar bir artış yapılmasını talep ediyorum”

ifadelerini kullandı.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Asgari ücretle geçinmenin günden güne zorlaştığına dikkat çeken Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir de, şunları kaydetti:

“Enflasyonist ortam, çalışanların alım gücü üzerindeki baskısını sürdürmektedir. Dolayısıyla asgari ücretle geçinmenin zorluğu günden güne artmaktadır. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Yılın ilk dört ayı daha dolmadan bu ihtiyacın ortaya çıkması temmuz ayında ara zam yapılmasının ne kadar büyük önem taşıdığını göstermektedir. Çalışma Bakanlığımızın gerekli hazırlıkları yaparak Hükümetimize sunması ve ara zam yapılmasının sağlanması çalışanları bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Hak-İş olarak asgari ücrete ara zam yapılmasının gereklilikten öte kesinlikle bir zorunluluk olduğuna inanıyor, gerekli adımların atılmasının büyük önem taşıdığını belirtiyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.”