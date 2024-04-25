25 Nis 2024 - 11:19- Gündem G:

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

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ADM Elektrik Dağıtım AŞ. (ADM EDAŞ) tarafından Denizli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ADM EDAŞ Denizli’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi mask
Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi
Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi
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ADM EDAŞ Denizli’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Denizli’de:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettinköy bölgesine,

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Bozkurt ilçesine bağlı Fatih, Tutluca bölgelerine,

Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Çivril ilçesine bağlı Haydan, Balçıkhisar, Haydan bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Honaz ilçesine bağlı Kaklık bölgesine,

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele, Servergazi bölgelerine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkezefendi ilçesine bağlı Barbaros bölgelerine,

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

Yarın 02.00-04.00 saatleri arasında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer, Altıntop, İlbade, Zafer, Muratdede, Saraylar, Sırakapılar, Mehmet Akif Ersoy, Merkez Efendi, Karaman, Akkonak, Değirmenönü, Bozburun, Çeltikçi, Eskihisar, Salihağa, Sevindik, Sümer, Üzerlik bölgelerine,
Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan, Tekke, Gökpınar, Karakurt, Zeytinköy, Kervansaray, Dokuzkavaklar, Akhan, Kocadere, Hürriyet, İncilipınar, Cumhuriyet, Asmalıevler, Fatih, İstiklal, Pelitlibağ, Siteler, Fesleğen, Yunusemre, Kınıklı, Kuşpınar, Mehmetçik, Hacıkaplanlar, Atalar bölgelerine,

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

Yarın 02.00-04.00 saatleri arasında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı, Mehmetçik, Siteler, Cumhuriyet, Fatih, Gökpınar, Karakurt, Karşıyaka, Kayıhan, Tekke, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, 15 Mayıs, Deliktaş, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Korucuk, Goncalı, Irlıganlı, Karakova, Deliktaş, Akhan, Aktepe bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli, Tosunlar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi
 
 

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25 Nis 2024 - 11:19 Denizli- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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