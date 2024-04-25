Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

ADM EDAŞ Denizli’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Denizli’de:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettinköy bölgesine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Bozkurt ilçesine bağlı Fatih, Tutluca bölgelerine,
Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Çivril ilçesine bağlı Haydan, Balçıkhisar, Haydan bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Honaz ilçesine bağlı Kaklık bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele, Servergazi bölgelerine,
Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkezefendi ilçesine bağlı Barbaros bölgelerine,
Yarın 02.00-04.00 saatleri arasında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer, Altıntop, İlbade, Zafer, Muratdede, Saraylar, Sırakapılar, Mehmet Akif Ersoy, Merkez Efendi, Karaman, Akkonak, Değirmenönü, Bozburun, Çeltikçi, Eskihisar, Salihağa, Sevindik, Sümer, Üzerlik bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan, Tekke, Gökpınar, Karakurt, Zeytinköy, Kervansaray, Dokuzkavaklar, Akhan, Kocadere, Hürriyet, İncilipınar, Cumhuriyet, Asmalıevler, Fatih, İstiklal, Pelitlibağ, Siteler, Fesleğen, Yunusemre, Kınıklı, Kuşpınar, Mehmetçik, Hacıkaplanlar, Atalar bölgelerine,
Yarın 02.00-04.00 saatleri arasında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı, Mehmetçik, Siteler, Cumhuriyet, Fatih, Gökpınar, Karakurt, Karşıyaka, Kayıhan, Tekke, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, 15 Mayıs, Deliktaş, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Korucuk, Goncalı, Irlıganlı, Karakova, Deliktaş, Akhan, Aktepe bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli, Tosunlar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.