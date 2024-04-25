25 Nis 2024 - 11:19- Gündem

Denizli’nin 6 ilçesine uyarı yapıldı! 26 Nisan Denizli elektrik kesintisi

ADM Elektrik Dağıtım AŞ. (ADM EDAŞ) tarafından Denizli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ADM EDAŞ Denizli’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.