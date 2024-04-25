25 Nis 2024 - 11:08- Gündem G:

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi mask
Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi
Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

“Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Alipınar, Özdemir, Çarıklı, Bağcılar, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı, Başhan, Gedikbaşı, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Sancaklı bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Şükürlü bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Koyunalan, Canveren, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,   

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Meşeler, Kırım, Kırmataş, Arkbaşı, Ambar, Yazıköy, Çaytepe, Şaklat, Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Eyüpler, Şerifoğulları, Kokulupınar, Çakmaklı, Tepecik, Bozyer, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Çayırlı, Ziyaret, Nefirtaş, Kavaklıbağ, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Doğanlı, Sapanca, Büyükakören, Karpuztepe, Özekli, Eryolu bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Şaar, Çarşı bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik, Çarıklı, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine,

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Tanışık, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

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25 Nis 2024 - 11:08 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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