Diyarbakır’da Bağlar Kayapınar Kocaköy Yenişehir etkilenecek! 26 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Alipınar, Özdemir, Çarıklı, Bağcılar, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı, Başhan, Gedikbaşı, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Sancaklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Şükürlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Koyunalan, Canveren, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Meşeler, Kırım, Kırmataş, Arkbaşı, Ambar, Yazıköy, Çaytepe, Şaklat, Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Eyüpler, Şerifoğulları, Kokulupınar, Çakmaklı, Tepecik, Bozyer, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Çayırlı, Ziyaret, Nefirtaş, Kavaklıbağ, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Doğanlı, Sapanca, Büyükakören, Karpuztepe, Özekli, Eryolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Şaar, Çarşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik, Çarıklı, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Tanışık, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.