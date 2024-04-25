Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Han Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Öksüt, Gazi mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları, Mustafabeyli, Yerköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Sancakağıl Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Kululu, Akin mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin, Gaziler, Ebülhayır, Karaözü mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi / Kocasinan ilçesine bağlı Bağpınar, Gömeç mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Kululu Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin, Gaziler, Ebülhayır, Kadılı mahallelerine,

Yarın 15.00 ila 16.00 saatleri arasında Talas / Develi / Tomarza ilçesine bağlı Çömlekçi, Kabaklı, Çaylıca, İncili, Pusatlı, Cücün, Akdere, Yeşilbağ, Kömür, Kuşcağız, Şiraz, Gülveren, Alaybeyli, Yeni, Millidere, Çöten, Ayvazhacı, Yavuzselim, İncesu mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.