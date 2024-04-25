25 Nis 2024 - 11:06- Gündem G:

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi mask
Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi
Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Han Mahallesi’ne,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Öksüt, Gazi mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer, Süksün Cumhuriyet, Süksün Hürriyet mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi’ne,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları, Mustafabeyli, Yerköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Sancakağıl Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Kululu, Akin mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin, Gaziler, Ebülhayır, Karaözü mahallelerine,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi / Kocasinan ilçesine bağlı Bağpınar, Gömeç mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Kululu Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin, Gaziler, Ebülhayır, Kadılı mahallelerine,

Kayseri’nin bu ilçeleri yarın dikkat! 26 Nisan 2024 Kayseri elektrik kesintisi listesi

Yarın 15.00 ila 16.00 saatleri arasında Talas / Develi / Tomarza ilçesine bağlı Çömlekçi, Kabaklı, Çaylıca, İncili, Pusatlı, Cücün, Akdere, Yeşilbağ, Kömür, Kuşcağız, Şiraz, Gülveren, Alaybeyli, Yeni, Millidere, Çöten, Ayvazhacı, Yavuzselim, İncesu mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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25 Nis 2024 - 11:06 Kayseri- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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