25 Nis 2024 - 10:49- Gündem

Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı

Orman Genel Müdürlüğünce merkez taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere boş bulunan pozisyonlar için personel alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi haberimizde…