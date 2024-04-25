25 Nis 2024 - 10:49- Gündem G:

Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı

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Orman Genel Müdürlüğünce merkez taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere boş bulunan pozisyonlar için personel alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi haberimizde…

Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı mask
Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı
Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı
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Orman Genel Müdürlüğünce taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 64 adet geçici İşçi alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi haberimizde…

Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı

Yayınlanan ilana göre:

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Aşçı pozisyonunda 4 adet, Aşçı yardımcısı pozisyonunda 3 adet, Elektrikçi (Genel) pozisyonunda 1 adet, Kaynakçı pozisyonunda 1 adet, Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 2 adet, İş Makinası Operatörü pozisyonunda 2 adet, Traktör Operatörü pozisyonunda 1 adet, Garson pozisyonunda 15 adet, Pastacı pozisyonunda 2 adet, Temizlik Görevlisi pozisyonunda 12 adet, Bulaşıkçı pozisyonunda 5 adet, Seracı pozisyonunda 8 adet, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 5 adet, Kimya Laboratuvarı Teknisyeni pozisyonunda 3 adet olmak üzere toplamda 64 adet Geçici İşçi alımı yapılacaktır.”
Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

Açık iş ilanları 29.04.2024 – 03.05.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.

Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU KOŞULLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

İLANA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Orman Genel Müdürlüğünden bir istihdam atağı daha! 2024 yılı Orman Genel Müdürlüğü personel alım başvuru ekranı
 
 

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25 Nis 2024 - 10:49 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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