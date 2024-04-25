- Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanlığınca merkez taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere boş bulunan pozisyonlar için personel alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi haberimizde…

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanlığınca merkez taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere boş bulunan pozisyonlar için personel alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi haberimizde…

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca merkez taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarında görevlendirilmek üzere tam zamanlı çalıştırılacak toplam 16 kişilik alım yapılacağı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

Yapılan duyuruya göre:

“2022 yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş (5) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak.”
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

Adaylar başvurularını, 06 Mayıs 2024 (00.00) – 17 Mayıs 2024 (17.00) tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU KOŞULLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

İLANA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

# Gençlik ve Spor Bakanlığı, son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı, Personel alımı, sözleşmeli personel alımı, son dakika, son dakika bakanlık alım, personel alım, son dakika personel alım, E-devlet, spor

25 Nis 2024 - 10:42 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL