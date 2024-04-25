25 Nis 2024 - 10:42 - Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca merkez taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere boş bulunan pozisyonlar için personel alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi haberimizde…