Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak! 2024 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca merkez taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere boş bulunan pozisyonlar için personel alınacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi haberimizde…
Gençlik ve Spor Bakanlığınca merkez taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarında görevlendirilmek üzere tam zamanlı çalıştırılacak toplam 16 kişilik alım yapılacağı duyuruldu.
Yapılan duyuruya göre:
“2022 yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş (5) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak.”
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
Adaylar başvurularını, 06 Mayıs 2024 (00.00) – 17 Mayıs 2024 (17.00) tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.