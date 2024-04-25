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Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek mask
Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek
Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli ve Budaklı mahallelerine, Baydemirli Mahallesi Kafarlar Mevkii’ne,

Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli ve Budaklı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk ve Dereköy mahallelerine,

Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek

Yarın 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı, Sarayaltı ve Kurtuluş mahallelerine,

Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek

27 Nisan 2024 Cumartesi günü 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk ve Dereköy mahallelerine,

27 Nisan 2024 Cumartesi günü 13.00 ila 16.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek

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25 Nis 2024 - 10:06 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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