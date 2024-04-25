Maraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli ve Budaklı mahallelerine, Baydemirli Mahallesi Kafarlar Mevkii’ne,
Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli ve Budaklı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk ve Dereköy mahallelerine,
Yarın 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı, Sarayaltı ve Kurtuluş mahallelerine,
27 Nisan 2024 Cumartesi günü 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk ve Dereköy mahallelerine,
27 Nisan 2024 Cumartesi günü 13.00 ila 16.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.