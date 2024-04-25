25 Nis 2024 - 09:55- Sağlık G:

25 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

25 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Öznur Çalık Eczanesi

İzzetiye Mahallesi, Mücelli Caddesi, Yakıncı Oğlu İş Merkezi, 6/2, Yeşil Sinema karşısı

24 saat açık

Duygu Eczanesi

Çöşnük Mahallesi, Atabey Sokak, No 8/2A, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü yanı

24 saat açık

Sağlık Eczanesi

Beydağı Devlet Eski Çocuk hastanesi SSK karşısı

24 saat açık

İkizler Eczanesi

Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı, No:79/B, Hasan Çalık Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Arı Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi karşısı

24 saat açık”

 
 

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25 Nis 2024 - 09:55 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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