25 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
25 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Öznur Çalık Eczanesi
İzzetiye Mahallesi, Mücelli Caddesi, Yakıncı Oğlu İş Merkezi, 6/2, Yeşil Sinema karşısı
24 saat açık
Duygu Eczanesi
Çöşnük Mahallesi, Atabey Sokak, No 8/2A, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü yanı
24 saat açık
Sağlık Eczanesi
Beydağı Devlet Eski Çocuk hastanesi SSK karşısı
24 saat açık
İkizler Eczanesi
Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı, No:79/B, Hasan Çalık Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık
Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.