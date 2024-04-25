Malatya’ya meteorolojik uyarı yapıldı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya için yapılan toz taşınım uyarısında, “Bölge genelinde cuma günü gece saatlerine kadar yer yer toz taşınımı beklendiğinden, başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu 31 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 32 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 29 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 28 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 33 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 31 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 28 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 31 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 29 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 33 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 30 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 29 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 33 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 32 derece.”