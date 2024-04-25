25 Nis 2024 - 09:35- Gündem G:

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek mask
Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek malatya haber
Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Durulova, Tataruşağı, Yalınkaya mahallelerine,

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü, Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Su, Tecde mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yavuz Selim, Cemalgürsel, Zaviye, Merkez Beydağı, Başharık, Şeyh Bayram, Şahnahan, Aşağı Bağlar, Yıldıztepe, Samanlı, Orduzu, Abdulgaffar, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek

Bugün 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Zafer, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K.Mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, B.Mustafa Paşa, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni mahallelerine,

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ilıca, Günerli, Uzunhasan, Sakarya, Barındır, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Kuzpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı, Merdivenler, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Kapıkaya, Yeniköy, Alhanuşağı, Bentköy, Mahmut Dursun, Üçdeğirmen, Düzyol, Kamıştaş, Abuşoğlu, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Salkımlı, Kumluyazı, Güneyce, Gülenköy, Topkıran, Yenidamlar, Akuşağı, Kozluk, Karaağaç, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Çığırlı, Örencik, Şiro Taraksu, Karahüseyin, Çolak mahallelerine,

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yıldıztepe mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatyalılar dikkat! Akçadağ Yeşilyurt Battalgazi ve Darende etkilenecek
 
 

# Elektrik kesintisi, fedaş elektrik kesintisi, malatya FEDAŞ, malatya fedaş elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, malatya son dakika elektrik kesintisi, Battalgazi elektrik kesintisi, yeşilyurt elektrik kesintisi, akçadağ elektrik kesintisi, malatya, Busabah malatya, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya haber, Busabah gazetesi, son dakika malatya, malatya busabah gazetesi, malatya merkez, battalgazi, yeşilyurt, Bağlar

25 Nis 2024 - 09:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL