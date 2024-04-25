Hint astrolojisine göre burcunuz ne?

Hint astrolojisi, Hint kültürüne özgü bir astroloji sistemi ve Jyotish veya Vedic astroloji olarak da biliniyor. Hint astrolojisi, Hinduizm'in kutsal metinleri olan Vedalar'a dayanıyor. Bu astroloji sistemi, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayalı olarak kişinin karakterini, kaderini ve yaşamını yorumluyor.

Hint astrolojisine göre, bir kişinin doğum anındaki gezegen konumları, burçları ve evleri, o kişinin yaşamındaki olayları ve özelliklerini etkiliyor. Hint astrolojisi, yıldız haritası veya doğum haritası denilen bir harita kullanıyor. Bu harita, kişinin doğum anındaki gezegen konumlarını ve diğer astrolojik faktörleri gösteriyor.

Hint astrolojisindeki burçlar, Batı astrolojisindeki burçlarla benzerlik gösterse de, farklı bir sistem ve farklı adlandırmalar kullanıyor.

HİNT ASTROLOJİSİNE GÖRE 12 BURÇ

Hint astrolojisinde toplam 12 burç vardır ve bunlar şöyle:

Koç (Mesh) 14 Nisan-13 Mayıs

Boğa (Vrishabha) 14 Mayıs-13 Haziran

İkizler (Mithuna) 14 Haziran-13 Temmuz

Yengeç (Karka) 14 Temmuz-13 Ağustos

Aslan (Simha) 14 Ağustos-13 Eylülü

Başak (Kanya) 14 Eylül-13 Ekim

Terazi (Tula) 14 Ekim-13 Kasım

Akrep (Vrishchika) 14 Kasım-13 Aralık

Yay (Dhanu) 14 Aralık-13 Ocak

Oğlak (Makara) 14 Ocak-13 Şubat

Kova (Kumbha) 14 Şubat-13 Mart

Balık (Meena) 14 Mart-13 Nisan

Her burcun belirli özellikleri, nitelikleri ve gezegen yöneticileri vardır. Hint astrolojisinde, gezegenlerin konumu, evlerin durumu ve diğer astrolojik faktörler de önemli rol oynar ve bir kişinin kaderini etkiler. Bu nedenle, Hint astrolojisi bir kişinin doğum haritasını yorumlayarak, gelecekteki olayları tahmin etmeye çalışır ve kişinin potansiyelini anlamaya yönelik bir rehberlik sunuyor.