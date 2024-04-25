Hint astrolojisine göre burcunuz ne?

Hint astrolojisi, Hint kültürüne özgü bir astroloji sistemi ve Jyotish veya Vedic astroloji olarak da biliniyor. Hint astrolojisi, Hinduizm'in kutsal metinleri olan Vedalar'a dayanıyor. Bu astroloji sistemi, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayalı olarak kişinin karakterini, kaderini ve yaşamını yorumluyor.
Hint astrolojisine göre, bir kişinin doğum anındaki gezegen konumları, burçları ve evleri, o kişinin yaşamındaki olayları ve özelliklerini etkiliyor. Hint astrolojisi, yıldız haritası veya doğum haritası denilen bir harita kullanıyor. Bu harita, kişinin doğum anındaki gezegen konumlarını ve diğer astrolojik faktörleri gösteriyor.
Hint astrolojisindeki burçlar, Batı astrolojisindeki burçlarla benzerlik gösterse de, farklı bir sistem ve farklı adlandırmalar kullanıyor.
HİNT ASTROLOJİSİNE GÖRE 12 BURÇ
Hint astrolojisinde toplam 12 burç vardır ve bunlar şöyle:
Koç (Mesh) 14 Nisan-13 Mayıs
Boğa (Vrishabha) 14 Mayıs-13 Haziran
İkizler (Mithuna) 14 Haziran-13 Temmuz
Yengeç (Karka) 14 Temmuz-13 Ağustos
Aslan (Simha) 14 Ağustos-13 Eylülü
Başak (Kanya) 14 Eylül-13 Ekim
Terazi (Tula) 14 Ekim-13 Kasım
Akrep (Vrishchika) 14 Kasım-13 Aralık
Yay (Dhanu) 14 Aralık-13 Ocak
Oğlak (Makara) 14 Ocak-13 Şubat
Kova (Kumbha) 14 Şubat-13 Mart
Balık (Meena) 14 Mart-13 Nisan
Her burcun belirli özellikleri, nitelikleri ve gezegen yöneticileri vardır. Hint astrolojisinde, gezegenlerin konumu, evlerin durumu ve diğer astrolojik faktörler de önemli rol oynar ve bir kişinin kaderini etkiler. Bu nedenle, Hint astrolojisi bir kişinin doğum haritasını yorumlayarak, gelecekteki olayları tahmin etmeye çalışır ve kişinin potansiyelini anlamaya yönelik bir rehberlik sunuyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.