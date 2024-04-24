Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bu 10 meslekte işçi bulunamıyor

Malatya özelinde yapılan İŞKUR incelemelerine göre bazı meslekler var ki şehirde bu işler için işçi bulmak oldukça zor. İşte Malatya’da eleman temininde güçlük çekilen ilk 10 meslek…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19968285/malatyada-bu-10-meslekte-isci-bulunamiyor



Battalgazi’de rezerv alan sayısı 28’e çıkarıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer’i ziyaret ederek mevcut rezerv alanların durumu ve rezerv alanların sayısının artırılmasıyla ilgili istişarelerde bulundu. Rezerv alan ilan edilen mahalle sayısını 28’e çıkarıldığını ifade eden Taşkın, rezerv alanların sayısını daha da artırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19972738/battalgazide-rezerv-alan-sayisi-28e-cikarildi



Malatya’da tescilli bir doğal yapı: Sulu Mağara

Polat Sulu Mağara, Kuzkaya Tepesi’nin 2 bin 150'inci metresinde, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yer almaktadır. Polat Mahallesi’nde yer alan Sulu Mağara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tabiat varlığı olarak tescil edilirken bu mağaranın oluşumundan itibaren doğal şekliyle kaldığı ve büyük bir bölümüne insan elinin değmediği bildiriliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19974163/malatyada-tescilli-bir-dogal-yapi-sulu-magara



O kurum uyardı! Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman etkilenecek!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce aralarında Malatya’nın da bulunduğu 5 il için kritik uyarı geldi. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19975934/son-dakika-o-kurum-uyardi-malatya-elazig-bingol-tunceli-ve-adiyaman-etkilenecek



Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı

Malatya’da, alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19976039/malatyada-alt-gecitte-zincirleme-kaza-5-arac-birbirine-daldi



Rezerv alanı nedir? Rezerv alanı ilan edilirse ne olur? İşte Malatya’da tüm rezerv alanları

Deprem bölgesi ve dolayısı ile Malatya’nın en yoğun gündemlerinden birini temsil eden rezerv alanı vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Peki, rezerv alanı nedir, rezerv alanı ilan edilirse ne olur ve amaç nedir? Kamuoyunda “rezerv alan düzenlemesi” olarak bilinen 6306 Sayılı Yasa’nın 6/A uygulamasına ilişkin merak edilenler haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19977297/rezerv-alani-nedir-rezerv-alani-ilan-edilirse-ne-olur-iste-malatyada-tum-rezerv-alanlari