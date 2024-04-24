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AVM önünde kaza: 2 yaralı

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Malatya’da bugün AVM önünde meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı.

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Malatya’da bugün AVM önünde meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı.

AVM önünde kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza İnönü Mahallesi Malatya Park AVM önünde meydana geldi. Sürücü A.D.T.’nin sevk ve idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Yolda savrulan araç çevredekileri korkuturken kazada sürücü ve yolcu B.T. yaralandı. Maddi hasarın da oluştuğu kazada yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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24 Nis 2024 - 22:51 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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