AVM önünde kaza: 2 yaralı

Malatya’da bugün AVM önünde meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre kaza İnönü Mahallesi Malatya Park AVM önünde meydana geldi. Sürücü A.D.T.’nin sevk ve idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Yolda savrulan araç çevredekileri korkuturken kazada sürücü ve yolcu B.T. yaralandı. Maddi hasarın da oluştuğu kazada yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.