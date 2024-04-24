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Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

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Karayolları Trafik Kanunu gereğince ehliyet yenileme için son tarih 31 Aralık 2024… Eski tip sürücü belgeleri bahsi geçen tarihe kadar geçerli olacak ancak o tarihe kadar ehliyet yenileme uyarısı da yapılıyor. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacağı ifade ediliyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, gerekli belgeler neler, ehliyet yenileme ücret ve harçları ne kadar?

Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır Gerekli belgeler neler malatya haber mask
Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır Gerekli belgeler neler malatya haber
Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır Gerekli belgeler neler malatya haber
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Karayolları Trafik Kanunu gereğince ehliyet yenileme için son tarih 31 Aralık 2024… Eski tip sürücü belgeleri bahsi geçen tarihe kadar geçerli olacak ancak o tarihe kadar ehliyet yenileme uyarısı da yapılıyor. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacağı ifade ediliyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, gerekli belgeler neler, ehliyet yenileme ücret ve harçları ne kadar?

Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

NASIL RANDEVU ALINIR?

Öncelikle yeni tip ehliyet almak için ALO 199'u arayıp randevu almak mümkün. Ayrıca, nvi.gov.tr adresi üzerinden online randevu oluşturmak ve e-Devlet üzerinden başvuru yapmak ya da ALO 199 mobil uygulamasını cep telefonuna indirip randevu talep etmek de mümkün.

Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

Bu işlemin ardından ehliyet değişimi için alınan randevular nüfus müdürlüklerinde oluşturulacak ve gerekli tüm belgeler ve yatırmış olduğunuz harç bedeli dekontu ile randevu saatinde müdürlükte olmanız beklenecektir.

Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Yeni ehliyet için gerekli olan evrakları şu şekilde sıralamak mümkün:
-Nüfus cüzdanı ya da pasaport
-Sürücü belgesi yenileme harcı + vakıf bedeli ücretlerini ödediğinize dair belge/dekont
- Sağlık raporu
-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
-Adli sicil belgesi
-Kan grubu kartı

Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

2024 EHLİYET YENİLEME ÜCRET VE HARÇLARI NE KADAR?

2024'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.308,40 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945,40 TL, uluslararası ehliyet harcı 2.628,50 TL, diğer ehliyet sınıflarında ise harç ücreti 6.583,50 TL oldu. Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek.

Son gün 31 Aralık! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

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24 Nis 2024 - 22:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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