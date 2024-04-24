Elazığ'da martı ölümlerinin nedeni belli oldu: Newcastle hastalığı virüsü tespit edildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde meydana gelen martı ölümleriyle ilgili yapılan incelemeler sonucunda alınan numunelerde Newcastle hastalığı virüsü (NDV) tespit edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı açıklamada, ölü veya ölmeye yakın martılardan alınan numunelerin incelendiği ve ilk değerlendirme sonucunda NDV'nin tespit edildiği ifade edildi. İleri tetkiklerin devam ettiği bildirilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Martı ölümlerinin vatandaşları tedirgin ettiği belirtilirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede gerekli tespitlerin yapıldığı ve ölü martıların numunelerinin alındığı aktarıldı. Martı ölümleri ihbarının alınmasının ardından bölgedeki 10 farklı lokasyondan numunelerin alındığı ve analizlerin başlatıldığı bilgisi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk değerlendirme sonucunda NDV'nin tespit edildiği belirtilirken, sürecin devam ettiği ve risklerin bertaraf edildiği ifade edildi. Sürecin titizlikle takip edildiği vurgulanırken, ilgili enstitülerce yapılan incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı