Amca ve yeğen boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa, Viranşehir'in Büyük Topça Mahallesi'nde bulunan Sulutepe Göleti'nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Polat Baran ve amcası İdris Baran boğularak hayatını kaybetti.

Polat Baran, gölette sulama çalışması yaparken dengesini kaybederek suya düştü. Bu durumu gören amcası İdris Baran, hemen gölete girerek yeğenini kurtarmaya çalıştı. Ancak ikisi de suyun içinde çırpınırken gözden kayboldu.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, amca ve yeğenini sudan çıkarmak için müdahale etti ve Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Ancak tüm çabalara rağmen, amca ve yeğen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildiği bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan dramatik anlar, olay yerindeki incelemenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında detaylı bir şekilde inceleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı