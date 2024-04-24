Polisin müdahalesiyle intihar girişimi önlenen şahıs gözaltına alındı

Tunceli'nin Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde öğleden sonra yaşanan olayda, İ.M. isimli bir şahıs belindeki silahla havaya ateş açtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Ancak şahıs, polisleri görünce silahını kendi başına doğrultarak intihara teşebbüs etti.

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şahsın intihar girişimi önlenirken, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından şahıs gözaltına alındı. İ.M., polis merkezine götürülerek sorguya alınacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı